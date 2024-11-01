مدحت العدل: سعيد بترميم فيلم قشر البندق وعرضه بمهرجان الجونة السينمائي

أعرب الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن سعادته، بترميم نسخة فيلم "قشر البندق"، وعرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل علي صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائي للفيلم، ليشارك بها جمهوره.

منشور الكاتب مدحت العدل

وعلق الكاتب والسيناريست مدحت العدل علي الصورة "في ختام مهرجان الجونة السينمائي، سعيد جداً بترميم فيلم "قشر البندق"، هذا الفيلم المهم سيشع منه ضوء السينما، بجودته الأصلية لجمهورنا المعاصر الآن.

منشور الدكتور مدحت العدل

وتابع العدل منشوره "أحد أهم التجارب السينمائية في حياتي، مع أربعة آخرين هم، ايس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، حرب الفراولة، إشارة مرور، وآخرهم قشر البندق مع الرائد المتمرد المخرج خيري بشارة".

يقام ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، الليلة وسط حضور كبير من نجوم الفن من كل أرجاء العالم، ومع توزيع الجوائز الخاصة بالدورة.

فيلم قشر البندق بطولة محمود ياسين، حسين فهمي، عبلة كامل، رانيا محمود ياسين، محمد هنيدي، علاء ولي الدين، حميد الشاعري، تأليف مدحت العدل والإخراج خيري بشارة.