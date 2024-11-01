الاحتلال يواصل استهدافاته على قطاع غزة ويقصف بشكل عشوائي

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافاته على أكثر من منطقة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن صوت دوي الانفجارات الناجمة عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لاسيما منطقة القرارة التي تقع في المنطقة الشرقية الشمالية لخان يونس.

وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال مستمر في إطلاق القذائف على أراضي غزة، ولم تتوقف منذ طلعية الصباح، موضحًا أن القذائف تتساقط على المنطقة الوسطى مما أودى بارتقاء عدد كبير من الشهداء الذين استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية على مخيم النصيرات، وبلغ عددهم 19 شهيد، متابعًا: «الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلين في مخيم النصيرات، وأدى إلى تدمير المنازل التي تضم أعداد كبيرة من النازحين الفلسطنينيين والمواطنين، ومعظم الذهاء الذين ماتوا من النساء والأطفال».



