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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بهدفين مقابل هدف.. مودرن سبورت يفوز على تيم إف سي ودياً

مودرن
مودرن
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فاز فريق مودرن سبورت على فريق تيم اف سي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري الممتاز "دوري نايل".

أحرز هدفي مودرن سبورت عمرو السيسي و فيجيري شون شيما.

وقرر الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق إرا حة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بمباراة إنبي بالدوري مساء أمس الخميس، واكتفوا بتدريب الجيم فقط.

وبدأ فريق مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

دفاع: طارق محمد، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، باسم علي

وسط: عمرو السيسي، محمد صبري، عبد الله حافظ، ابراهيم اجاسا، محمد أميسي

هجوم: سكالا

وشارك خلال اللقاء كلًا من الحارس كريم عماد وضياء السيد وايبا وخالد رضا ومحمد نصير واحمد مصطفى وفيجيري وعمر وائل.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق بتروجت يوم الجمعة القادمة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

بهدفى مودرن سبورت تيم اف سي الدوري الممتاز وديا