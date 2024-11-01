كولر يحتوي غضب رضا سليم وتاو قبل مباراة الأهلي وسيراميكا

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بالثنائي رضا سليم و بيرسي تاو في مباراة سيراميكا كليوباترا غداً السبت في افتتاح مشوار الفريق بالدوري.

و غاب الثنائي عن مباراة العين الإماراتي لاسباب فنية بتواجدهما على مقاعد البدلاء، ولكن قرر الجهاز الفني الدفع بهما فى مباراة الغد فى اطار سياسة التدوير بين اللاعبين فى الخط الأمامي.

وكان رضا سليم أبدى غضبه بعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي ولم يحتفل مع لاعبي الفريق بعد الفوز، وخرج في حالة غضب لعدم المشاركة في اللقاء.

في المقابل يعيش بيرسي تاو في حالة غضب بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي في المباريات مؤخرا.

وجاء قرار كولر بالدفع الثنائي رضا سليم و بيرسي تاو لاحتواء حالة الغضب التي ظهرت عليهما في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

و تذاع مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.