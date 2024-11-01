الصحة العالمية: استئناف الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال غزة غدًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، استئناف الجولة الثانية من توزيع لقاح شلل الأطفال في شمال غزة غدًا، السبت.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تغريدة دونها عبر منصة إكس، "إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة جاهزة لاستئنافها غدًا"، مضيفًا: "تم تأكيد وقف إنساني مؤقت في مدينة غزة لإجراء الحملة".

وسابقًا، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق من تصاعد الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق في لبنان.

وقالت مارجريت هاريس في إحاطة للأمم المتحدة إنه تم التحقق من 55 هجومًا على العاملين في مجال الصحة، لكن العدد الفعلي للحوادث من المحتمل أن يكون أعلى بكثير.