أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر 2024

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 108 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 25 وحتى الخميس 31 أكتوبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 25 أكتوبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً لمتابعة آخر الترتيبات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنسق العام المنتدى الحضري العالمي وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومسئولي برنامج "الهابيتات" من مكتب القاهرة والمقر الرئيسي والشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدى.

كما ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع العاشر للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة؛ لمتابعة وتقييم انشطة البرنامج الوطني وخططه المستقبلية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

*السبت 26 أكتوبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الثالث عشر من خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2024/2025 ، الأحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك بتنظيم عدد (5) دورات تدريبية وهى دورة "اعداد وثائق المشروعات الخضراء " Business plan" ودورة "المراجعة الداخلية والحوكمة"، ودورة قانون "المحال العامة الجديد"، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير من دورة "استخدام لغة الـ Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، والأسبوع الثاني من دورة "إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي"، ويستفيد من دورات الأسبوع الثالث عشر 166 متدربًا من جميع المحافظات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، في الزيارة التفقدية الي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، وتتضمن فعاليات الزيارة كالآتي:-

- تفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" "داره" بحي عتاقة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين.

- تفقد "المدرسة المصرية اليابانية - السلام 2". بحي عتاقة.

- تفقد مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

- تفقد مصنع شركة "كناوف" الألمانية للألواح الجبسية والمنتجات الجبسية.

- تفقد مصنع "يونيفرسال للأثاث" القائم بالمنطقة الحرة في حي عتاقة.

- تفقد مشروع ترميم "قصر ثقافة السويس" ووجه مدبولي بسرعة توفير 100 مليون جنيه للانتهاء من الأعمال.

- افتتح "ممشى بورتوفيق" بعد إغلاقه لمدة 13 عامًا.

*الأحد 27 أكتوبر*

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حديقة الفيروز بالمقطم المقامة على مساحة 7 آلاف م2 وجاهزة لاستقبال ما يقارب 500 مواطن يوميًا، ومزودة بدورات مياه، وبرجولات، ومقاعد، ومنافذ بيع أطعمة، كما يوجد بها منطقة أطفال مقامة على مساحة 300م2، وعقب الافتتاح قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة تفقدية داخل الحديقة للتعرف علي تجهيز الأحواض والأشكال التجميلية والمشايات والبرجولات وبعض الزراعات والشتلات والموجودة داخل الحديقة بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال والمقاعد الخشبية بطول الحديقة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اصطفاف أتوبيسات النقل العام بعدد 100 أتوبيس صديق للبيئة تعمل بالكهرباء والغاز جهّزتها هيئة النقل العام بالقاهرة وذلك لخدمة ضيوف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» والذي سوف تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل وتم وضع الملصقات الخاصة بالدعاية للمؤتمر عليهم.

كما أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة "أسبوع القاهرة الحضري" من مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالقاهرة .

*الاثنين 28 أكتوبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، .

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك في وجود اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء ووكلاء اللجنة وقيادات وزارة التنمية المحلية.

*الثلاثاء 29 أكتوبر*

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السيد / أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج وقيادات الوزارة .

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بحضور عدد من قيادات الوزارة، وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم ، وكذا جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال الغير مرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم .

*الأربعاء 30 أكتوبر*

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وقيادات الوزارات والجهات المعنية، حيث قام السادة الوزراء بتفقد المركز ومكاتب خدمات المواطنين، وكما تم إطلاق الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، كما استمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، في نسخته الثانية عشرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وقامت وزارتا التنمية المحلية والبيئة بتسليم المدفن الصحي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة الإسكندرية الخميس ليوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة ، والذي يعقد تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

كما وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء د. خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بروتوكول تعاون لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وجاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

*الخميس 31 أكتوبر*

أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، علي التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في "يوم المدن العالمى" بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة / آنا كلوديال روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من السادة الوزراء والمحافظون ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالصين .

وسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسيدة / آنا كلوديال روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن ( جائزة شنغهاي) وذلك خلال يوم المدن العالمي الذي يعقد بمقر مكتبة الإسكندرية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في جولة الدكتور / مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة الإسكندرية، بمرافقه الفريق / أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وتضمن فعاليات الجولة الآتي:-

- متابعة اصطفاف مُعدات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، بمقر ديوان عام المحافظة.

- تفقد رئيس الوزراء لمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

- تفقد مشروع تطوير شارع "النبي دانيال".

- تفقد سوق اليوم الواحد بمحطة الرمل بالإسكندرية.

- شهد رئيس الوزراء أمسية فنية بقلعة قايتباي بحضور وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة.