المعارضة الإسرائيلية تنتقد ميزانية حكومة إسرائيل لعام 2025

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، إن الحكومة أقرت "ميزانية متهورة" لعام 2025 من شأنها أن ترفع التكاليف للأسر الإسرائيلية بمقدار 20000 شيكل إسرائيلي (5000 دولار) سنويا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وأضاف "لابيد"، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "الميزانية تسلم مليارات الشيكل إلى 10 وزارات حكومية غير ضرورية."

كما اتهم رئيس تحالف الوحدة الوطنية بيني جانتس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "اكس"، الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خصصت 4 مليارات شيكل إسرائيلي لنفسها، بدلا من إنفاق الأموال علي رفاهية المواطنين الإسرائيليين، واصفا ذلك بـ"العار".