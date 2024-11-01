أوكرانيا: تسجيل 170 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية وصد 60 هجوما على "كورخوفي" خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 170 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية أنه تم صد 60 هجوما على قطاع "كورخوفي".. مشيرة إلى أن الروس نفذوا أمس، 57 غارة جوية، و108 قنابل موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 4 آلاف و241 قذيفة على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي هاجم مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى استخدام 160 قذيفة بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.