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الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحرز 7 أهداف نظيفة في شباك المصري في دوري كرة القدم النسائية

فريق نادي الزمالك
فريق نادي الزمالك
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انتهت منذ قليل مباراة الزمالك والمصري في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

فاز فيها نادي الزمالك على المصري بسبعة أهداف دون رد.

احرزت أهداف الاهلي كلا من اليس وسليمزي، اية إبراهيم .

وكانت اكثر من احرز الأهداف الاعبة اليس باربعة أهداف خلال المباراة.

وتشهد اليوم ٤ مباريات، ضمن الجولة الخامسة ، حيث يواجه الاهلي اتحاد بسيون ، و الجونة فريق مسار، و الزمالك يواجه المصري ، واخيرًا يواجه الاتحاد السكندري فريق الطيران.

وكانت قد بدأت الجولة الخامسة للدوري منذ امس الخميس  على ان تنتهي اليوم ، حيث تتضمن الجولة ٧ مباريات .

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الزمالك المصري الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية مباراة الزمالك