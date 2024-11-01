الزمالك يحرز 7 أهداف نظيفة في شباك المصري في دوري كرة القدم النسائية

انتهت منذ قليل مباراة الزمالك والمصري في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

فاز فيها نادي الزمالك على المصري بسبعة أهداف دون رد.

احرزت أهداف الاهلي كلا من اليس وسليمزي، اية إبراهيم .

وكانت اكثر من احرز الأهداف الاعبة اليس باربعة أهداف خلال المباراة.

وتشهد اليوم ٤ مباريات، ضمن الجولة الخامسة ، حيث يواجه الاهلي اتحاد بسيون ، و الجونة فريق مسار، و الزمالك يواجه المصري ، واخيرًا يواجه الاتحاد السكندري فريق الطيران.

وكانت قد بدأت الجولة الخامسة للدوري منذ امس الخميس على ان تنتهي اليوم ، حيث تتضمن الجولة ٧ مباريات .

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