وفد من التخطيط تزور قرية نهطاي بالغربية استعدادا لاستضافة المنتدى الحضري

زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قرية نهطاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي WUF12 والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة". تأتي الزيارة بهدف توعية المواطنين بقضايا التنمية الحضرية المتوازنة، وتسليط الضوء على المشروعات النموذجية. كان في استقبال الوفد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الزيارة تأتي في إطار تسليط الضوء على المشروعات التي أهلت القرية للحصول على شهادة "ترشيد" باعتبارها نموذجا يُحتذى به لقرى المشروع القومي “حياة كريمة"، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الحضرية لمصر في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، موضحة أنه من المُستهدف تأهيل 20 قرية ب 20 محافظة ريفية ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة".

وتضمنت الجولة زيارة مركز شباب نهطاي الذي تم إنشاؤه من خلال مشروع حياة كريمة، ومجمع الخدمات الزراعية، ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، التي تعد أول مدرسة يتم إنشاؤها بمواد صديقة للبيئة والتي ساهمت في خفض كثافة الفصول في القرية بشكل كبير.

كما تفقد الوفد مشروع تأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية، فضلا عن زيارة أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي يُنتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً، ومستهدف تعميمه على القرى المجاورة، ومشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم، وتوسعات محطة معالجة نهطاي.

وتعد قرية نهطاي ثاني قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" تحصُل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن مبادرة "القرية الخضراء "، بعد قرية فارس بأسوان.

جدير بالذكر أن شهادة "ترشيد" تعد واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، يتم منحها من جهة تحقق مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتعد أول شهادة مصرية مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجا.

شارك في الزيارة عدد من شركاء التنمية والخبراء والقيادات التنفيذية بعدد من الوزارات، وبحضور د. صلاح الحجار، رئيس الجمعية المصرية للبناء الأخضر، د. حسين أباظة، رئيس قطاع الاقتصاد والتجارة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة سابقًا، م. سارة البطوطي، مؤسسة شركة ايكونسلت لاستشارات الهندسة البيئية، د. أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، و عمر متولي، باحث بفريق حياة كريمة بالوزارة.