ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: موجة من الغارات الإسرائيلية العنيفة ببيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع من عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وعلى مختلف المناطق في الجنوب اللبناني بالإضافة إلى منطقة بعلبك في الشمال الشرقي.

وأضاف «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أن جيش الاحتلال شن 10 غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في الساعات الأولى، واستهداف أكثر من 20 بلدة في الجنوب اللبناني بسلسلة غارات جوية عنيفة من بينها منطقة بنت جبيل وعدد من المناطق الأخرى في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وأكد أن هذه الغارات تزامنت مع موجة جديدة من الاعتداءات التي طالت مدينة بعلبك ومحيطها ومناطق في البقاع الشرقي، ما يشير إلى أن إسرائيل توسعت على مدار الساعات القليلة الماضية في هذا العدوان على الأراضي اللبنانية.

وتابع: «فيما يتعلق بالعملية البرية التي أتمت 30 يومًا منذ الإعلان عنها في أوائل الشهر الماضي، وحتى الآن تُواجه تعثرا بسبب الاشتباكات الكبيرة الدائرة في منطقة الخيام في القطاع الشرقي».

وواصل: «دارت اشتباكات ضارية في منطقة الخيام أثناء محاولة جيش الاحتلال التقدم برًا نحو عدد من الأحياء، وربما كانت أهم مظاهر الاشتباكات إطلاق حزب الله رشقة صاروخية تجاه تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي».

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاشتباكات الجنوب اللبناني الضاحية الجنوبية الغارات الإسرائيلية بيروت جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله