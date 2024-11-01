تشكيل فاركو والاتحاد السكندري قبل مواجهة الفريقين في الدوري

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، التشكيل الذي يخوض به مباراة الاتحاد السكندري بعد قليل فى الأسبوع الاول من مسابقة الدوري وجاء كالآتي:

شيكا، ياسين السيد، عمرو ناصر، إينكادا، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، أحمد جمال، وليد مصطفى.

فيما يدخل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو اللقاء بتشكيل مكون من:

المهدي سليمان في حراسة المرمى وأمامه مصطفى إبراهيم ومحمود شبانة ومحمود متولي وكريم الديب وفي الوسط مورو ساليفو وعبد الغني محمد ومروان داوود وأمامهم في الهجوم بنجامين بواتينج وفان ديريك وإيمانويل.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

صبحي سليمان- كريم يحيى- أحمد الشيمي- عبد الله بكري- ناصر ناصر- عمر الوحش- هشام بلحة- إسلام سمير- فادي فريد.

ويحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على جاره فاركو بملعب الجيش ببرج العرب في تمام الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز.

و تاريخيًا التقى الفريقان في ست مواجهات سابقة بالدوري الممتاز فاز فاركو في 3 وفاز الاتحاد السكندري في 3 ولم يحسم التعادل نتيجة أي لقاء بين الفريقين في الدوري من قبل.