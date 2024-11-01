كتلة الحوار: مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية

قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن انتشار شائعة استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، تستهدف تشويه الدور المصري بكافة جهوده أمام العالم بهدف إحراجها عربياً ودولياً، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم يثنيها ذلك عن دورها، ولن تتأثر بمثل هذه الحملات المشبوهة وستظل في طريقها الثابت والداعم للأشقاء في فلسطين.

وأكد" زيدان" في تصريحات له اليوم الجمعة، أن مصر تعتبر أحد أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتستخدم ثقلها الدبلوماسي وعلاقاتها الوثيقة بعديد من الدول من أجل تعزيز موقف الفلسطينيين وحشد التأييد لقضيتهم.

ولفت إلى أنه منذ وقت طويل تعمل مصر على تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية من خلال دعمها للمصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، كما تسعى دائمًا إلى تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وتقديم مبادرات لإنهاء الانقسام الداخلي الذي يعد إحدى العقبات الكبرى أمام تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن أبرز الشواهد على التزام مصر تجاه فلسطين الدور الكبير الذي تلعبه القاهرة في التهدئة في قطاع غزة، حيث قامت مصر بوساطة مهمة في العديد من الأزمات التي شهدها القطاع، و أسهمت بفعالية في تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع: تستمر مصر في فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمساعدات الطبية و الإغاثية التي تصل إلى قطاع غزة، مما يبرز بوضوح التزام مصر بالدور الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

