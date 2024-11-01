منتخب شباب التايكوندو يعود للتدريبات بعد إنجاز بطولة العالم بكوريا الجنوبية

قرر المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة الموافقة على طلب اللجنة الفنية برئاسة المهندس محمد عجيزة، والدكتور حسن كمال المشرف على منتخبات الناشئين والشباب بعودة منتخب الشباب للتدريبات بعد الأداء الرائع في بطولة العالم للشباب والتى اقيمت فى كوريا الجنوبية الشهر الماضى

وجاء قرار مصطفي حرصا من الاتحاد على استمرارية الأبطال بإستكمال اعداد هذا الجيل والانتظام في التدريبات في سابقة تعد الأولى في تاريخ منتخبات الشباب، ورفع شرط السن عن اللاعبين المتميزين

وقرر رئيس الاتحاد ان تجمع منتخبات الشباب غير مرتبط بوجود بطولات من عدمه، مع توفير الاحتكاك مع كوادر المنتخب الأول

واقيم امس التدريب الأول بحضور الجهاز الفني لمنتخب الشباب والكابتن أسامة سيد المدرب العام للمنتخب الاول والدكتور حسن كمال المشرف على منتخب الشباب

وكان عمر فتحي قد حقق إنجازًا مهمًا بفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة العالم الشهر الماضى بالاضافة الى وجود 6 لاعبين حققوا المركز الخامس في البطولة، وهم حبيبة وائل، خديجة الباز، أحمد يحيى، عبد الرحمن رجب، عمر وسام، وعلي محمد علي