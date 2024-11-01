المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتدمير القطاع الصحي في غزة

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنه مع بدء العدوان الإسرائيلي على شمال غزة قام باستهداف ممنهج للمنظمة الصحية الفلسطينية من خلال وقف امدادات الغذاء و الدواء والمياه عن شمال غزة وحرمان المنظومة الصحية من طواقمها من خلال عمليات القتل والاعتقال و الإخلاء القسري لأعداد كبيرة من الطواقم.

وأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يوجد الآن في غزة أطباء مختصين بالعظام والجميع يعلم أن هناك جراح خطيرة تتعلق بالجراحة والعظام وهي تخصصات باتت مفقودة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في فلسطين يعاني من عدم القدرة على أجراء عمليات الخطيرة نظرًا لنقص الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: «هناك نقص كبير في الوقود في المستشفيات المتبقية في القطاع وهذا يؤدي إلى فقدان حياة من هم مرتبطتين بأجهزة طبية وحالات خطيرة»، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفيات استهداف مباشر وهناك العديد من الشهداء سقطوا جراء هذه الاعتداءات.