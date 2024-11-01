الجيش الروسي يصد 6 هجمات شنتها قوات أوكرانية في مقاطعة "كورسك" الحدودية

علنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت ست هجمات شنتها تشكيلات أوكرانية في مقاطعة "كورسك" الحدودية.

وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية صدت ست هجمات أوكرانية في اتجاه منطقتي "نوفويفانوفكا" و"بليخوفو"، حيث

خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 شخصًا بين قتيل وجريح.. مضيفة "أن القوات المسلحة الروسية تواصل دحر المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".

بالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية وهزمت تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في مناطق "دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر الجيش الأوكراني في اتجاه "كورسك" بلغت أكثر من 250 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية.