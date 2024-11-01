الأهلي يفوز على اتحاد بسيون بثمانية أهداف دون رد في دوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل مباراة الأهلي واتحاد بسيون في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

فاز فيها نادي الاهلي بثمانية أهداف دون رد على اتحاد بسيون.

و أحرزت أهداف الأهلي حبيبة عصام و منه طارق و ميا داردن، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي.

وتشهد اليوم ٤ مباريات، ضمن الجولة الخامسة، حيث يواجه الاهلي اتحاد بسيون، والجونة فريق مسار، والزمالك يواجه المصري، وأخيرًا يواجه الاتحاد السكندري فريق الطيران.

وكانت قد بدأت الجولة الخامسة للدوري منذ امس الخميس على أن تنتهي اليوم ، حيث تتضمن الجولة 7 مباريات.

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