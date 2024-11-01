في عيد ميلاد محسن محيي الدين.. «سك على بناتك» لحظات لا تنسى

بدأ الفنان محسن محيي الدين، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الجمعة مشواره الفني في سن مبكرة، وبرز بسرعة بفضل موهبته وتميز أدائه في السينما والتلفزيون منذ السبعينيات، واشتهر خصوصًا في أفلام مثل «إسكندرية ليه» و«أفواه وأرانب»، كان له تعاون وثيق مع المخرج يوسف شاهين، الذي ساعد في إبراز موهبته على الساحة الفنية.

مسيرة فنية تجمع بين عمق المسرح وسحر السينما

على الرغم من شهرته الأكبر في السينما، إلا أن محسن محيي الدين يُعد من الفنانين الذين قدموا للمسرح المصري أداءات مميزة، وجسد شخصيات متنوعة، مما أسهم في إثراء تجربته الفنية بشكل عام.

قدم محسن محيي الدين عددًا من الأعمال المسرحية المهمة التي أظهرت موهبته المتعددة في التمثيل والإخراج، فبدأ نشاطه المسرحي في شبابه وشارك في عدة مسرحيات ناجحة، منها أعمال تناولت مواضيع اجتماعية وسياسية تمس الواقع المصري والعربي.

ومن أبرز مسرحيات محسن محيى الدين «سك على بناتك»، التي قدم فيها دورًا كوميديًا مع النجم فؤاد المهندس، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث استعرضت التحديات العائلية بطريقة كوميدية، وكانت من الأعمال المؤثرة في مسيرته المسرحية.

وفي إطار كوميدي تدور أحداث المسرحية حول أب لثلاثة بنات يُدعى الدكتور رأفت، الذي لديه هدف واحد وهو أن يقوم بتزويجهن لكي يستطيع هو الآخر الزواج بحبيبته «عصمت» التي يحبها في السر، لكن الأمور تخرج عن السيطرة حينما تعرف نجلته «سوسو» بهذا الأمر لكنها تتكتم عليه، ويزداد الطين بلة بسبب مشاكل «فوزية» المستمرة مع زوجها «حنفي»، ومصاحبة «نادية» لرجل متزوج يدعى «كريم»، وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: فؤاد المهندس، شريهان، سناء يونس، إجلال زكي، محسن محيى الدين في دور ابن الجيران الشاب «محسن»، أحمد راتب، محمد أبو الحسن، زكريا موافي، بالإضافة إلى المشاركة الصوتية للفنانة شويكار، والعمل من تأليف لينين الرملي، وإخراج فؤاد المهندس.

حققت مسرحية «سك على بناتك» شهرة واسعة، ولا زالت تعرض من حين لآخر خاصة في الأعياد والمناسبات، فلا تكل ولا تمل الأسرة المصرية من مشاهدتها إذا تكرر عرضها مرة أخرى، لأنها استطاعت بفنانينها ومخرجها رسم البسمة على شفاة المشاهدين.

رغم نجاحه الكبير، قرر محسن محيي الدين الاعتزال لفترة في أوائل التسعينيات، لأسباب شخصية وروحية، لكنه عاد إلى الفن لاحقًا ليستكمل مسيرته، فقدم بعد عودته عددًا من الأعمال المميزة في التلفزيون والسينما، معبرًا عن رؤيته الفنية بطريقة مختلفة ومميزة.