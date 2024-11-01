ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 205 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق جنوب شرق إسبانيا بشكل مفاجئ إلى 205 قتلى على الأقل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن فرق الإنقاذ تواصل بذل الجهود من أجل البحث عن المفقودين، فيما أفاد مسؤولون في مقاطعتي كاستيا-لا-مانتشا والأندلس بمقتل ثلاثة أشخاص.

من جانبها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن أنظمة التحذير الفعالة من الفيضانات قد تساعد في تجنب مستوى الدمار الذي لحق بمنطقة بلنسية في إسبانيا هذا الأسبوع.

وأوضحت كلير نوليس من المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية دورية "يتعين علينا ضمان وصول التحذيرات المبكرة لمن يحتاجونها، ويتعين علينا ضمان أن تؤدي التحذيرات المبكرة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة قائمة على أساس المعلومات".

وأحجمت نوليس عن التعليق عما إذا كانت مدريد تعاملت بوتيرة بطيئة للغاية من أجل تحذير السكان من الفيضانات واكتفت بقول إن هذا أمر "يتعين على السلطات الإسبانية فحصه".