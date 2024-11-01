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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي: لا يمكن لأي إجراء عسكري أن يضمن أمن إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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قال أحمد عز الدين الكاتب والباحث السياسي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فشلت في التوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن غادر دون تحقيق أي إنجاز، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية.
وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يرى أنه مازال أمامه فرصة للتدمير وتحقيق مكاسب، ولا يريد إعطاء رخصة للرئيس  الأمريكي المغادر ولا يريد المراهنة، وإنما ينتظر ليعرف من الرئيس الجديد، حتى يتخذ خطوات إيجابية نحو وقف الحرب، أما الآن الفرصة والأجواء مناسبة ليمارس مزيد من التدمير بغطاء غربي ودعم أمريكي.

وأكد "عز الدين" أنه لا يمكن لأي إجراء عسكري أن يضمن أمن إسرائيل، والأمر الوحيد الذي يضمن أمنها هو توقف إسرائيل عن الاعتداءات، وأن تعطي الحقوق لأصحابها، و تتخلى عن المناطق التي تحتلها، المناطق الـ 13 اللبنانية، ومزارع شبعا، وأن يقر بقيام الدولة الفلسطينية.

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