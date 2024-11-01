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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بثلاثية نظيفة.. طائرة المنيا تبدأ موسمها الجديد بالفوز على مركز شباب الخارجة في عقر داره

نادي المنيا للكرة
نادي المنيا للكرة الطائرة
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استهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا منافسات الموسم بالممتاز "ب" بفوز قوي خارج الديار على مركز شباب الخارجة، خلال اللقاء الذي جمعهما، ظهر اليوم،  وانتهى بثلاثة أشواط نظيفة للمنيا.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة وتألق للاعبي المنيا، وجاءت نتائج أشواط اللقاء كالتالي:

الشوط الأول (25-14)، و الشوط الثاني (25-23)، و الشوط الثالث والأخير (25ـ 18).

ومن المقرر أن يستضيف فريق المنيا قارون في ثاني الجولات والتي ستجمع بينهما، الجمعة المقبلة في الرابعة عصراً على صالة الجامعة.

يذكر أن فريق المنيا يقوده خلال هذا الموسم كلا من:  ك.ابرهيم عبد الحكيم رئيسا للجهاز ومديرا فنيا ، ك.خالد اسماعيل مدرب عام، ك.ياسر محمد مدرب، د.أحمد عبد المعبود أخصائي تأهيل إصابات، وك.ماجد فوزي المدير الإداري للقطاع.

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