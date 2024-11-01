أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن التوصيات اللازمة لزراعة محصول القمح ضمت مركز الحسينية ومكتب زراعة منشأة أبو عمر بحضور المهندس محمد دسوقي مدير الإدارة الزراعية بالحسينية ومسئولي الإرشاد بالإدارة الزراعية وعدد من المزارعين حاضر فيها الدكتورة منال عبدالصمد رئيس بحوث قسم بحوث القمح.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت أهم الأصناف الموصي بها والمعاملات الزراعية المختلفة وأهمية إتباع السياسة الصنفية وأهم التوصيات الفنية وطرق الري وإستخدام السطارة الحديثة على مصاطب في زراعة محصول القمح والإلتزام بكمية التقاوي وأهمية التسميد وإضافة السوبر فوسفات قبل الزراعة بالجرعات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة

كما تطرق الحديث عن طرق الوقاية من الآفات وكذلك الأمراض الفطرية التي تصيب محصول القمح من خلال تطهير الحبوب قبل الزراعة بالمبيد الفطري.

ندوة إرشادية لزراعة محصول القمح بالشرقية

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