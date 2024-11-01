أستاذ علاقات دولية: الوجود الفلسطيني يؤرق الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي مازال يواصل عمليات القتل والتدمير واستهداف كل مناحي الحياة، لأن لديه أهداف معلنة وأخرى غير معلنة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في لقاء مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ من بين الأهداف المعلنة تدمير المقاومة والفصائل الفلسطينية وكل القوى العسكرية المسلحة في قطاع غزة، ومن ثم تحرير الأسرى وتغيير المشهد السياسي داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع، أنّ الأهداف غير المعلنة منها أنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد استهداف الإنسان الفلسطيني والحياة والوجود الفلسطيني، لأن الصراع مع الاحتلال ليس صراعا مسلحا فقط وعمليات قتالية، لكنه يرتبط بالوجود الديموغرافي الفلسطيني على الأرض.

وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي شعاره أرض بلا شعب لشعب بلا وطن، إذ سابق الزمن حتى حصل على وعد بلفور بقيام الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي، فإن الوجود الفلسطيني يؤرق الاحتلال الإسرائيلي.