بالصور.. رفع درجة الاستعداد لمواجهة تساقط الأمطار بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة بالوعات الصرف الصحي وتنظيفها من الشوائب والأتربة والتأكد من عملها بشكل جيد، والمرور على محطات الصرف الصحي للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها و الإطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية و الإحتياطية و مواتير الشفط والرفع الموجودة بكل محطة صرف ،وكذلك تجهيز سيارات لشفط مياه الأمطار من الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور الميداني على محطات وغرف وبالوعات الصرف المتواجدة بنطاق كلا في عمله للتأكد من عملها بشكل جيد..

و قام عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بالمرور على محطة الصرف الصحي الرئيسية ومحطة معالجة الصرف الصحي برفقته المهندسة هبه سليمان رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإبراهيمية للتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي والسيارات والمعدات لمواجهة التحديات المحتملة خلال موسم الأمطار ،كما إطمأن على إجراءات التشغيل لضمان إنتظام سير العمل بمحطات الصرف الصحي ،مؤكداً الصيانة الدورية وإتباع تعليمات التشغيل القياسية وتعليمات السلامة والصحة المهنية فضلا عن التنسيق المستمر بين جميع المحطات وإدارة العمليات لضمان الإستجابة السريعة لأي طارئ قد يحدث خلال الموسم، وكذلك جاهزية معدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما قام السيد عبدالرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بتحرير محاضر تنسيقية مع الجهات المعنية لتضافر الجهود للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة و احتمالية سقوط الأمطار، كما تم المرور ومراجعة تسليك (١٣١) غرفة صرف صحي بطوخ ومنطقة سوارس وتمت أعمال التطهير اليدوي والآلي بمنطقة الدمايسة والمنشية الجديدة ومساكن ابونار ،كما تم تنظيف حجرات الصرف وتنظيف و تطهير بالوعات المطر والاستعداد الجيد لإحتمالية سقوط أمطار.

كما توجه أشرف عامر رئيس مركز ومدينه منيا القمح بمرافقة مدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمنيا القمح لزيارة محطات الرفع الموجودة بنطاق دائرة المركز وعددها 25 محطه رفع بالإضافة إلى 3 محطات معالجة للتأكد من جاهزية جميع المحطات لاستقبال فصل الشتاء وجاهزية جميع المعدات الموجودة بهذه المحطات والتأكد من عمل جميع المضخات وجميع مواتير الرفع والشفط الموجودة بهذه المحطات والتأكد من عمل جميع المولدات الموجودة بالمحطات سواء كانت مولدات رئيسية أو إحتياطية وحيث يوجد مولد إحتياطي يعمل بالسولار يعمل بكفاءة جيدة لا يقل عن جميع المحطات الموجودة سواء كانت محطات رفع أو محطات معالجة وفقا لقدرة أو الحركة الميكانيكية بها والتأكد من نظافة جميع البيارات الموجودة بمحطات الرفع الموجودة بنطاق المدينة والوحدات المحلية وتم التأكيد على إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأشار رئيس مركز ومدينة منيا القمح إلى التنسيق الكامل مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمنيا القمح لمواجهة فصل الشتاء وجاهزية المعدات المتحركة و الثابتة داخل المحطات والتدخل السريع مع الأحداث الطارئة.

وفي سياق متصل، تابع المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد أعمال تسليك بالوعات الصرف الصحي استعدادا لفصل الشتاء وسقوط الأمطار، مؤكداً تواجد غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية قروية لمتابعة أخبار الطقس لحظة بلحظة علي مدار اليوم للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة وشفط مياه الأمطار.

كما قام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالمرور على محطات الصرف الصحي بالمدينة وعددهم ٤ محطات للتأكد من جاهزية المحطات وانهم يعملون بشكل طبيعي والتأكد من تواجد عمال النوبتجية المسائية وجاهزية مولدات الطاقة حيث تم المرور على محطات الصرف الصحي بالقرين وبياناتهم كالآتي :-

- محطة الرفع الرئيسية رقم 1 تعمل بـ ٤ مواتير رأسي تعمل بقدرة ١٥٠ حصان قدرة تصرف ١٥٠ م ث

- المحطة رقم ٢ تعمل بـ ٣ مواتير رأسي تعمل بقدرة ٢٥ حصان قدرة تصرف٦٠ م ث

- المحطة رقم ٣ تعمل بـ ٣ مواتير رأسي تعمل بقدرة ٣٠ حصان قدرة تصرف١٣ م د

- المحطة رقم ٤ تعمل بـ ٣ مواتير تعمل بقدرة ١٣ م

كما قام محمد محمود رئيس مدينة القنايات بمتابعة أعمال تطهير بالوعات الصرف ومخرات السيول بنطاق مدينه القنايات للتأكد من عملها بشكل جيد وإزالة أي أتربة أو شوائب منها في إطار الإستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

كما قام المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع مسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمرور على غرف صرف الأمطار لتسليكها للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها بشوارع متفرقة بمدينة فاقوس .

كما قام السيد صبحى رئيس مركز ومدينة ههيا بالمرور على محطات الرفع والصرف الصحي بالمدينة وكذلك متابعة أعمال نظافة غرف صفايات الأمطار وتم تحرير محاضر تنسيقية مع الجهات المختصة وذلك استعداداً لفصل الشتاء.

كما تابع محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق أعمال صيانة و تسليك بالوعات و صفايات الأمطار وذلك استعداداً لاستقبال موسم الشتاء.

رفع درجة الأستعداد لمواجهة مياة الأمطار بالشرقية

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