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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوباما وماييلي يقودان هجوم بيراميدز أمام بتروجت

يوسف أوباما لاعب
يوسف أوباما لاعب بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي  

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم:  يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي -  محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

بيراميدز وبتروجت الدوري الممتاز يوسف أوباما فيستون ماييلي