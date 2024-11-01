حازم حسني يستقبل "السادات" ورؤساء الوفود المشاركة في بطولة العالم للرماية

حرص اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، على استقبال عدد كبير من المسؤولين في لعبة الرماية ورؤساء الوفود وكبار الشخصيات العامة، على هامش بطولة العالم الـ 34 للرماية على الأطباق المروحية.

كما تواجد حد جمال السادات، العضو المنتدب للشركة الراعية خلال منافسات اليوم الجمعة، حيث تفقد ميادين الرماية بنادي الصيد، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة لاستضافة مثل هذه البطولات والفعاليات المشرفة التي تعطي صورة رائعة عن مصر في جميع دول العالم

وتستضيف مصر وفدًا ضخمًا مكونًا من 19 دولة تضم 300 رامٍ ورامية، يشاركون في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

و أقيمت المنافسات، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ FITASC، جون فرانسوا، وبيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية والدكتور عبد الله قمر وعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة ورؤساء الاتحادات.

جدير بالذكر أن بطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر وبطولة الجائزة الكبرى، تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024.