أمطار الخريف الرعدية تغزو السواحل الشمالية.. الأرصاد: سحب رعدية وأمطار غزيرة على محافظات مطروح وكفر الشيخ.. وخبيرة أرصاد تقدم نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد

تحذيرات متكررة أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، بسبب تعرض مصر لأولى المنخفضات الجوية لموسم الخريف هذا العام، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب الرعدية، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وبخاصة على محافظات السواحل الشمالية.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد، فإن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب الرعدية على مناطق متفرقة من محافظة مطروح ومحافظة كفر الشيخ والتى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة و رعدية أحيانًا، حيث يشهد شمال البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

طقس الخريف شديد البرودة

و تتأثر مصر بتكون منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة و رعدية على العديد من المناطق، وبخاصة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل البحر الاحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري.

طقس مصر 1 نوفمبر 2024

وتشهد العديد من المحافظات اليوم الجمعة استمرار سقوط الأمطار المتوسطة و الرعدية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري) وتصل الأمطار تدريجيا للداخل، لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الأحمر) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

الأرصاد تكشف توقعاتها للأسبوع الأول من نوفمبر

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الأول من نوفمبر والذي يعد البداية الحقيقية لفصل الخريف يشهد انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة، وتفاوت في قيم درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار.

وأضافت "غانم" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر ستشهد وجود منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة وغزيرة و رعدية على السواحل الشمالية، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة خلال فترات المساء على القاهرة الكبرى.

ودعت خبيرة الأرصاد، المواطنين إلى ضرورة الحذر من تفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل لتجنب الإصابة بنزلات البرد، والحرص على ارتداء الملابس القطنية والثقيلة نسبيًا في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل، موضحة أنه "في فترات الليل تكون هناك برودة ونؤكد على ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة في فترات الليل أو الصباح الباكر.