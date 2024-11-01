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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزروان مسجد الدسوقي

وزير الأوقاف ومفتي
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزروان مسجد الدسوقي بمدينة دسوق
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زار وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، مدينة دسوق، التابعة لمحافظة كفرالشيخ. 

وأدّى وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، ضمن احتفالات محافظة كفرالشيخ بعيدها القومي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية- مدير أمن كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وألقى الخطبة الشيخ حاتم البري، خطيب المسجد الإبراهيمي، تحت عنوان "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ"، حيث تناول معاني القوة بمفهومَيها المادي والمعنوي، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"، ودعا الشيخ البري إلى التحلي بالقوة المادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، إلى جانب القوة المعنوية المرتبطة بالقيم الأخلاقية والسلوكية، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وقدّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على تشريفهم وحضورهم شعائر صلاة الجمعة من المسجد الإبراهيمي بدسوق، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بخالص التهنئة للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، وأبناء المحافظة وقياداتها وأجهزتها التنفيذية، بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ فى الذكرى الـ 68 لانتصارات معركة البرلس البحرية لقواتنا البحرية الباسلة ضد العدوان الثلاثي على مصر، في 4 نوفمبر 1956م.

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