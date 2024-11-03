الأهلي يفتح ملف تجديد عقود طاهر وأكرم توفيق

بدأ محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، فتح ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي للحفاظ على استقرار الفريق خاصة أن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأي نادى في يناير المقبل.

وبدأت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التفاوض مع الرباعي محمد الشناوي وحمزة علاء وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، لتجديد عقودهم خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من بطولة السوبر المصري ومواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، خاصة أن الإدارة أجلت تجديد عقود اللاعبين لحين الانتهاء من كل الارتباطات القوية.

وعقد محمد رمضان جلسة مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق عقب مباراة العين الإماراتي وتحدث معه على كل تفاصيل العقد الجديد ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد عقد الشناوي، خلال ساعات، حيث سيكون العقد الجديد لمدة 3 مواسم مقابل 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى حملة إعلانية كبيرة، وإلغاء بعض البنود من العقد مثل نسبة المشاركة.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد رمضان جلسات للتفاوض مع الثلاثي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق والحارس الشاب حمزه علاء لتجديد عقودهم في ظل تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق باستمرار الثلاثي خاصة طاهر محمد الذي تألق مؤخرا عقب العودة للمشاركة في المباريات من جديد.