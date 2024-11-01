"تنسيقية شباب الأحزاب" يناقش استراتيجيته وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة

عقد المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا لمناقشة خطة عمله خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية لعام 2024/2025 التي أعلنت عنها مؤخرًا.

وتناول اجتماع المركز الإعلامي مناقشة استراتيجية عمل المركز الجديدة التي سيتم العمل بناءً عليها في الفترة القادمة؛ حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية وأهدافها وكل التفاصيل المتعلقة بها وآليات تنفيذها، إضافة إلى مهام المركز الإعلامي للتنسيقية موزعة على هيكله التنظيمي المتنوع.

وتناقش أعضاء المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الاجتماع حول بنود وأهداف الاستراتيجية الجديدة للمركز، وآليات تطوير الأداء خلال الفترة القادمة.

كما طرح الأعضاء عددًا من الأفكار والمقترحات في ضوء اختصاصات ومهام المركز الإعلامي لدراسة إمكانية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.