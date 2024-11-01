"الزراعة" تستعرض حصاد الأنشطة البحثية والإرشادية لمركز بحوث الصحراء خلال شهر أكتوبر

أصدر المركز تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عمله وتضمن التقرير:

نظم بحوث الصحراء بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الإبل احتفالية بمناسبة العام الدولي للإبل في مطروح: تعزيز التراث والإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية حيث أكد الدكتور/حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء على أهمية الاستفادة من الثروة الحيوانية كتراث اقتصادي، وأشار إلى جهود مركز بحوث الصحراء في مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع مما يسهم في تحسين الإنتاجية، وتمت الإشارة إلى أن مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع للمركز يعمل بجد لتقديم الدعم للمربين في قطاع الثروة الحيوانية، وخاصة الإبل، حيث تساهم محافظة مطروح بنحو ثلث كمية الإبل في مصر، وأن المركز يهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال مجموعة من المبادرات .

كما نظم بحوث الصحراء مدرسة صيفية في دورتها السادسة في مطروح لتعزيز البحث في مصادر المياه غير التقليدية حيث تعكس هذه المبادرة اهتمام مركز بحوث الصحراء بدعم البحث العلمي وتطوير قدرات الطلاب في مجال المياه، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للبحث العلمي ونشر الوعي بأهمية مصادر المياه غير التقليدية في مصر، كما أشار إلى أن المدرسة الصيفية تعزز مهارات الطلاب وتدعم الحوار والتبادل الثقافي والتعاون مما يعزز فهمهم للتحديات والفرص المتعلقة بمصادر المياه غير التقليدية.

وفي ختام الفعالية قام رئيس مركز بحوث الصحراء بتوجيه الشكر لمعالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد/علاء فاروق ولكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وتحقيق أهدافها، التي زودت الطلاب بمعارف ومهارات قيمة في مجال إدارة الموارد المائية، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام لمصر.



وتزامناً مع احتفالات أكتوبر بحوث الصحراء: استمرار تقديم الخدمات الزراعية لكافة المزارعين من أبناء الوطن علي أرض الفيروز والتدريب على الممارسات المثلي لزراعة أراضي التجمعات الزراعية بسيناء قام فريق عمل مركز بحوث الصحراء بالتواصل مع المزارعين من أبناء سيناء والمنتفعين من مشروع التجمعات التنموية بالتعرف علي أهم الاحتياجات التنموية لخدمة التنمية الزراعية من خلال اللقاءات المركز مع المنتفعين وذلك في إطار تنفيذ خطة المركز لتنمية المناطق الحدودية وأكد شوقي علي أن ما يقدمه المركز من خدمات تأتي من واقع احتياجات المجتمعات الصحراوية وهو ما يؤثر بالإيجاب علي قبول الخدمة المقدمة، وفي إطار حرص المركز علي التواصل مع المزارعين في كافة المناطق الصحراوية ووضع الحلول للعديد من التحديات التي تواجه تنمية وزراعة الصحراء، أكد رئيس مركز بحوث الصحراء علي أهمية القوافل الإرشادية التي يقوم بها خبراء المركز في توعية ورفع قدرات المزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية وفي ذات السياق أكد شوقي بأن العمل الميداني هو الأساس في مراجعة وتنفيذ الممارسات الزراعية المثلي التي تعمل علي الحفاظ علي الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل المنزرعة وهو ما يتم التأكيد عليه خلال اللقاءات الميدانية مع المزارعين وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء بأن قوافل الإرشاد الزراعي التي يقوم المركز بتنفيذها تعمل في الأساس علي خدمة وتدريب المزارعين علي كافة الممارسات المثلي لزراعة الأراضي الصحراوية وأكد شوقي علي أن المركز يقوم من خلال شعبه المختلفة بتقديم كافة الخدمات الإرشادية للمزارعين من خلال دورات عملية ونظرية علي كيفية زراعة ومتابعة أراضي التجمعات الزراعية وأشاد الدكتور حسام شوقي بالمزارعين من أبناء سيناء والمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية بالاستفادة من مثل هذه الدورات العملية الأمر الذي يحقق رؤية وزارة الزراعة من هذا المشروع وهي بناء مجتمع زراعي جديد قادر علي مواجهة التحديات ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة .

بحوث الصحراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يبحثان سبل التعاون لمواجهة تحديات الزراعة المستدامة والتغيرات المناخية حيث هدف اللقاء إلى مناقشة آليات التعاون في مجال تدهور الأراضي وإدارة الجفاف والتخفيف من مخاطر العواصف الرملية والغبارية فضلاً عن تنمية وإدارة موارد المياه، وركز سيادته على أهمية تنمية وإدارة موارد المياه بمناطق التنمية المختلفة التي منها الساحل الشمالي الغربي والساحل الشمالي الشرقي وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية ومناطق متفرقة بالصحراء الشرقية وإقليم البحر الأحمر، كما تم التطرق إلى حصر افضل ممارسات الزراعة والري وإدارة الأراضي.



كما قام بحوث الصحراء بتمثيل مصرفي الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأطراف COP16 لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي بالرياض تضمن الاجتماع أربع جلسات رئيسية واثني عشرة جلسة فرعية، تم خلالها مناقشة القواعد التنظيمية لمؤتمر الدول الأطراف (UNCCD COP 16) المزمع عقده من 2 إلى 12 ديسمبر 2024، شملت القضايا الرئيسية للتفاوض: الجفاف، العواصف الغبارية، حيازة الأراضي، وتقرير تقييم عمل الاتفاقية في منتصف المدة، الهجرة، والتمويل، وقام الوفد المصري بعرض موقف مصر الفني والسياسي في جميع هذه القضايا .

من المتوقع أن يعقد الفريق العربي اجتماعًا آخر عبر منصة زوم لمتابعة موقف المجموعة الآسيوية بشأن القضايا الرئيسية المذكورة، في نهاية الاجتماع تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي رئيسًا للمجموعة العربية من بداية انعقاد cop16 حتى انعقاد (COP17)، كما سيتم انتخاب نائب للرئيس لمساعدته في حال تكليفه بمنصب دولي خلال المؤتمر القادم.

بحوث الصحراء وشركة داسكو يبحثان سبل التعاون في مجال حفر آبار المياه الجوفية حيث تم مناقشة كيفية تبادل الخبرات لعمل الدراسات الخاصة بالمياه الجوفية، وتقييم واستكشاف الخزانات الجوفية، بالإضافة إلى الأجهزة المتاحة لدى المركز لإجراء التحاليل المتكاملة للمياه والنظائر، كما تم عرض إمكانيات شركة داسكو المتعلقة بحفر الآبار وصيانة آلات الحفر، وكذلك توفير مواسير الحفر من خلال مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، كما تم بحث سبل التعاون لتوفير قطع الغيار الخاصة بالحفارات ورؤوس الحفر بمقاسات مختلفة، وكيفية تصنيع العديد من هذه القطع التي توفرها الشركة ويتم تصنيعها محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية، وكذلك مناقشه إمكانيه تقنيات الحفر بالفوم للطبقات المتشققة والهواء المضغوط، وتضمنت الزيارة أيضًا جولة في المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض الإمكانيات المتعلقة بالتحاليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة الأكسجين 18 والديوتيريوم)، بالإضافة إلى أجهزة حديثة مثل: Electro Spinning Nano Fiber Membrane، وجهاز حيود الأشعة السينية (X-Ray)، جهاز(X-Ray Fluorescence)، والمجهر الإلكتروني(Scanning Electron Microscope)، والأجهزة الأخرى المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الاسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

أطلق بحوث الصحراء مبادرة أسأل خبير قبل ما تدفع كتير للتواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية بسيناء صرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز يقوم حاليا بالعمل مع مزارعي سيناء والتجمعات التنموية من خلال خبراء المركز بالتواصل اليومي مع المزارعين والمنتفعين بسيناء من خلال المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة، أو من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي لمراجعة وتنفيذ كافة التوصيات الخاصة بكافة المعاملات والممارسات الزراعية السليمة التي تحقق أعلي معدلات إنتاجية

كما تفقد وفد من منظمة أكساد مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز دور تعاون مركز بحوث الصحراء مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والآليات الممكنة لذلك والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في ظل إستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والتي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة خاصة في المناطق الحدودية.

وتفقد رئيس مركز بحوث الصحراء مشاريع التنمية الزراعية بجنوب سيناء في إطار متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير سيناء، تفقد شوقي أعمال التطوير الجارية بمحطة بحوث رأس سدر، والتي تشمل إنشاء بنك جينات جديد لحفظ وصيانة الأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، بالإضافة إلى متابعة التجارب البحثية في مجال تحلية المياه والإنتاج الحيواني والداجني.

كما قام سيادته بتفقد أعمال الفرق البحثية التابعة للمركز في التجمعات التنموية بمدينة الطور، والتي تعمل على حصر وتصنيف التربة لتحديد أفضل الاستخدامات الزراعية للأراضي، وأكد شوقي على أهمية هذه الدراسات في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتطوير الزراعة في المنطقة.

وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء على أهمية إنشاء المراكز الخدمية الزراعية في سيناء، والتي تساهم في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتوفير المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة، وأشار إلى أن مركز بحوث الصحراء يعمل على تطوير هذه المراكز لتكون نواة للتنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

كما أكد سيادته على أن مركز بحوث الصحراء يولي اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء، ويقدم كافة الإمكانيات والخبرات لدعم جهود التنمية الزراعية في هذه المنطقة الحيوية.

كما نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية لتعزيز إنتاج الأعلاف في المناطق الصحراوية بجنوب سيناء بعنوان: "التطبيقات الحديثة في إنتاج وتصنيع الأعلاف وتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية في المناطق الصحراوية " بمحطة رأس سدر التابعة للمركز بجنوب سيناء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهدفت الدورة إلى نشر المعارف الحديثة بتصنيع الأعلاف ذات القيمة الغذائية المرتفعة، ومحاولة المساهمة في تقليل الفجوة بين الانتاج والمستهلك من أعلاف الدواجن والأسماك والماشية، ومشاركة المجتمع المدني بتقديم الدعم الفني للتحفيز على إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة في هذا المجال، والتعريف بأهم المخرجات البحثية في مجالات الإنتاج والتصنيع.



من منطلق الدور المجتمعي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ـ مركز بحوث الصحراء وتحت رعاية معالي الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتحت توجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء قام المركز بمرافقة ابنائنا من طلاب وطالبات كلية الزراعة الصحراوية بالعريش في زيارة التجمعات التنموية والتعرف علي دور الدولة في تنمية وإعمار سيناء من خلال التنمية الزراعية

بحوث الصحراء والشركة العامة للبترول يبحثان سبل التعاون لخدمة المجتمعات البدوية بجنوب سيناء

أكد شوقي على أهمية الشراكة مع الشركة العامة للبترول لدعم المجتمعات البدوية في رأس سدر، خاصةً في ظل الدور الهام الذي يلعبه مركز بحوث الصحراء في تقديم الحلول العلمية والتطبيقية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

بحوث الصحراء والصندوق الإفريقي لمقاومة تغير المناخCRAF يبحثان سبل التعاون لتعزيز الأمن الغذائي

حيث تم طرح رؤى الجانبين حول مجالات عملهم، وقال شوقي إن من أبرز المشروعات ذات الاهتمام المشترك هو إيجاد الفرصة الإستثمارية المناسبة لإنتاج نبات الساليكورنيا لما له من منافع كبيرة حيث يستطيع النمو والإنتاج تحت الظروف الملحية التي تصل إلى 20000 جزء في المليون، ونظرا لتعدد أنواع الساليكورنيا والعائلات المنحدرة منها فإن ذلك يتطلب البحث في أهم الأنواع المحلية والمستوردة ومدى ملائمتها مع الظروف المصرية والتي تمكن من استغلال الأراضي الهامشية الموجودة بكثرة في مصر حين التوسع في إنتاجها .

مركز بحوث الصحراء يبحث التعاون مع احدى الشركات العالمية في مجال تحلية المياه

أشار شوقي إلى أن شركة Hach التي تأسست عام 1933 تعتبر رائدة في تطوير حلول مبتكرة لتحليل المياه بكفاءة وفاعلية، وتهدف الشركة إلى ضمان جودة المياه في جميع أنحاء العالم من خلال العمل الجماعي، وشراكات مع العملاء، وفريق من الخبراء المتحمسين، وحلول موثوقة وسهلة الاستخدام.

كما دعا Inaki مدير شركة Hach الدكتور حسام شوقي لزيارة إسبانيا للاطلاع على طرق الري والزراعة، نظرًا لأنها مثالاً جيدًا في أوروبا، خاصةً في ظل ندرة المياه وكثرة الرمال. وقد رحب شوقي بالفكرة وأشار إلى أنه أرسل بعض المراجع ودراسات الحالة المتعلقة بمياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمتلك خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه، ويعتبر مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .

خبراء مركز بحوث الصحراء يواصلون دعم المزارعين في سيناء بخدمات إرشادية متكاملة

مبادرة اسأل خبير قبل ما تدفع كتير تواصل تقديم الخدمات الارشادية لمزارعي التجمعات التنموية بسيناء حيث تم تدريب المزارعين عمليا علي كيفية زراعة المحاصيل الحقلية ومنها الفول القمح والشعير حيث يتضمن التدريب تعليم المزارعين والمنتفعين كيفية تجهيز الأرض وإعدادها للزراعة وكذا التدريب علي إضافة المركبات الحيوية والعضوية المنتجة من معامل المركز، كما تم التدريب العملي على زراعة الفول البلدي وفق الخريطة الصنفية المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ولفت إلى أن جميع الأنشطة التي تتم والتدريب العملي علي كافة الممارسات المثلى بحقول التجمعات في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الزراعية بكافة مناطق الاستصلاح لضمان الحصول على أعلى إنتاجية وتفادي العقبات اثناء زراعة المحصول .

واحتفل مركز بحوث الصحراء بتكريم المتميزين في الملتقى السنوي الثالث لنادي أعضاء هيئة البحوث

هدف الملتقى إلى تكريم شباب الباحثين المتميزين الذين حصلوا على أفضل الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) وأفضل البحوث التطبيقية ضمن التخصصات المختلفة بالمركز، ويأتي هذا التكريم كتشجيع ودعم لجهودهم في إثراء العملية البحثية، ومواكبة التطورات في مجال البحث العلمي، كما تم تكريم الرواد أيضاً الذين أسهموا بجهودهم في تعزيز مكانة مركز بحوث الصحراء في مجالات متنوعة، تقديراً لعطائهم المستمر في مسيرة العمل والبحث العلمي، وشمل التكريم أيضاً أعضاء اللجان المحكمة للبحوث والرسائل العلمية.

الفاو تكرم إنجازات بحثية لمركز بحوث الصحراء خلال احتفالية يوم الأغذية العالمي 2024

كرّم الدكتور/عبد الحكيم الواعر- المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتورة/أمل عمر-رئيس قسم خصوبة وميكروبيولوجيا الأراضي، وذلك لدورها في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال تطوير أسمدة حيوية ونانوية مخصصة للأراضي الملحية، مما ساهم في تحقيق أعلى إنتاجية من القمح والفول في شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد، كما تم تكريم الدكتورة/ أميرة شكري-أستاذة مساعدة في التصنيع الغذائي، تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة وعي وتمكين المرأة في المناطق الصحراوية.، بالإضافة إلى ذلك حصل الدكتور إبراهيم شوقي-باحث في تربية ووراثة الحيوان على تقدير لمساهمته في تحسين السلالات الحيوانية، خاصة في المناطق الصحراوية، عبر استخدام تقنيات وراثية حديثة مثل المسح الجينومي الكامل ودراسة الطفرات في الجينات المرتبطة بالصفات الإنتاجية مثل صفات النمو ووزن الحيوان وصفات إنتاج اللبن .

مزارعو تجمعات شمال سيناء يتسلمون الأسمدة المدعمة لأراضي التجمعات التنموية في خطوة جادة نحو التنمية الزراعية في سيناء ووسط فرحة عارمة من مزارعي التجمعات الزراعية لشمال سيناء .

وتقدم المزارعين بالشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تلبية مطالبهم بتوفير الأسمدة المدعمة وانشاء الجمعيات الزراعية .

كما افتتح بحوث الصحراء ورشة العمل الوطنية الثالثة لتقنيات رصد الأرض في مصر بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل، وتم إطلاق تطبيق المنصة الجديد Saqya لتطوير الري الحقلي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية

أكد الدكتور حسام شوقي -رئيس مركز بحوث الصحراء على أن المركز يرتبط بالعديد من المنظمات والهيئات الدولية والتي تعمل في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتحسين سبل المعيشة في كافة الدول العربية والافريقية، ويمثل التعاون مع مرصد الصحراء والساحل نموذج متميز يحتذى به حيث تتشابه إلى حد بعيد أهداف المنظمتين وهو العمل علي خدمة المنتفعين بالمناطق الصحراوية ويعتبر مشروع جيمس وافريقيا أحد مجالات التعاون الناجحة والذي يهدف إلى تشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لدعم عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة .

وهدفت ورشة العمل إلى تشجيع إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية عن طريق تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام الاستشعار من بعد، لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم إعداد 6 منصات رقمية لتقديم الخدمات الي المستفيدين عبر الإنترنت بالإضافة إلى المنصة المخصصة لمصر.

وأطلق مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية في تطبيقات تحليل التغيرات المناخية بمحطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث هدفت الدورة إلى التعرف على أحدث النماذج والتطبيقات المستخدمة في تحليل التغيرات المناخية، وتوضيح تطبيقات نماذج التغيرات المناخية في تحديد الاحتياجات المائية للتراكيب المحصولية.

كما عقد بحوث الصحراء برتوكول تعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة لتحقيق التنمية المستدامة بشمال سيناء يأتي هذا التعاون لتعزيز الجهود المشتركة في التوسع لإعادة توزيع الكساء الخضري بالمحافظة وذلك عن طريق إنشاء مشتل نموذجي للنباتات المختلفة بالمحطة بطاقة ٥٠ ألف نبات مع تقديم الاستشارات الفنية لمزارعي شمال سيناء وذلك من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي.

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