ما وراء الحشاشين.. وثائقي المتحدة لكشف كواليس صناعة العمل الدرامي الأضخم

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج فيلم "ما وراء الحشاشين"، لتوثيق مراحل صناعة وكواليس مسلسل "الحشاشين"، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الفيلم الوثائقي يستعرض كافة الجوانب الفنية ومراحل صناعة العمل، وكل ما يخص الكواليس الخاصة بكل التقنيات المستخدمة، وكافة مراحل التحضير والإنتاج والإخراج ومشاركات الفنانين بالعمل، حيث يعد المسلسل أحد اضخم الأعمال الدرامية الهامة للشركة المتحدة.

ما وراء الحشاشين

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، سوزان نجم الدين، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

وحقق مسلسل الحشاشين نجاحًا كبيرًا بعد عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وقدم الدراما التاريخية بشكل يليق بمكانة الدراما المصرية، وكان الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي.