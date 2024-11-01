ضمن "بداية".. الكنيسة القبطية تقدم خدمات صحية وتثقيفية

نظم المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات على مدار ثلاثة أيام، عدة فعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". وركزت الفعاليات التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة.

وتفقد البابا تواضروس الثاني، فعاليات اليوم الثالث، حيث اطلع على ورش العمل الفنية، والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة، والقوافل الطبية، وملتقى التوظيف.

وألقى البابا تواضروس كلمة على طلاب المرحلة الإعدادية خلال الندوة التثقيفية التي قدمتها مؤسسة “إيجي كوبت” حول أهمية التعليم الفني، مثمنًا دوره في بناء مستقبل مستدام للإنسان وتعزيز مهارات الشباب. كما وزع حقائب مدرسية على الطلاب، من إنتاج سيدات مصريات تم تدريبهن وتمكينهن من خلال حملة "علّم واتعلّم"، التي يقدم من خلالها المكتب البابوي للمشروعات فرص العمل لإنتاج الحقائب المدرسية التي يتم توزيعها في المدارس الحكومية مع بداية كل عام دراسي، وذلك في إطار دعم التعليم وتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة.

شملت الفعاليات على مدار أيامها الثلاثة ندوات تعريفية بالمجالس القومية الثلاثة؛ المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث قدّم كل مجلس ندوة استعرض فيها دوره والخدمات التي يقدمها لدعم المجتمع وتعزيز الوعي بحقوق الأفراد والأسرة، مع توضيح وسائل التواصل مع هذه المجالس، بما في ذلك الخط الساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم.

ومن ضمن الفعاليات ندوة لوزارة الصحة دارت حول الخدمات الصحية وكيفية الاستفادة من الخدمات الحكومية، مع توعية الحضور بأهمية فحوصات ما قبل الزواج لضمان مستقبل أسري مستقر وحماية الأطفال من الأمراض الوراثية.

وفي السياق ذاته أشادت ممثلو وزارة الصحة بجهود المكتب البابوي للمشروعات في المبادرة التي أطلقها مؤخرًا والتي حملت عنوان "كمل الزغروطة خلي الفرحة تكمل"، بهدف التحذير من زواج الأقارب والحث على أهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواج لتجنب المخاطر الصحية المستقبلية.

و للحفاظ على الصحة تم تقديم ورشتي عمل من خلال قناة CBC Sofra، وهي مبادرة "اعمليها ما تشتريهاش" وتناولت كيفية إعداد الطعام في المنزل لتوفير تكاليف الشراء.

ومبادرة "ازي الصحة"، تهدف إلى تعليم كيفية تناول غذاء صحي وبأسعار مناسبة.

شهدت الفعاليات أيضًا، بالتعاون مع مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي، تقديم ورشة عمل عن الصحة النفسية. وقدمت هيئة الرقابة المالية ندوة للتثقيف المالي.

وفي إطار دعم الشباب، قدمت وزارة الشباب والرياضة ندوة حول التخطيط للمستقبل، إلى جانب ملتقى توظيف شاركت فيه عشرات الشركات، مما يمنح فرص عمل للشباب. كما قدّمت وزارة العدل ندوة عن الأمن السيبراني لتعريف الشباب بأهمية الأمان الرقمي وحماية البيانات.

وقدمت وزارة الموارد المائية والري ندوة عن ترشيد استهلاك المياه، متناولة مبادرة الوزارة الجديدة "على القد"، التي تهدف إلى نشر ثقافة الترشيد في استهلاك الموارد المائية.

كما نظمت مؤسسة Coptic Orphans ورشة عمل عن ترشيد الاستهلاك لتعزيز الوعي بأهمية إدارة الموارد بشكل مستدام.

وفي اهتمام خاص بالأطفال من أصحاب القدرات الخاصة، تم تنظيم عرض لفريق كورال من خلال معهد قيثارة، حيث ألقوا فيه أغاني وطنية لدعم مواهبهم ودمجهم في المجتمع.

وخلال الأيام الثلاثة، تم تقديم خدمات حكومية، على هامش الفعاليات، تضمنت قافلة طبية من وزارة الصحة، وسيارات متنقلة من وزارة العدل لتقديم خدمات التصديق والتوثيق، إضافة إلى سيارة من هيئة التأمينات الاجتماعية لتيسير الإجراءات للمواطنين.