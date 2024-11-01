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الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق أولى الدورات التدريبية للتعامل مع حالات التسمم الحاد بالدقهلية

تمهيداً لإنشاء أول وحدة لعلاج حالات السموم بصحة الدقهلية..

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان اليوم , انطلاق  فعاليات أولى الدورات التدريبية من سلسلة دورات التعامل مع حالات التسمم والمخطط أن تجوب المحافظة بمختلف قطاعاتها تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى . 
وأوضح وكيل الوزارة أن تدريب فرق التمريض  بدأ اليوم , بالأقسام الحرجة من استقبال وطوارئ ورعايات بمشاركة  نحو ٤٠ متدرباً وتمهيداً لإنشاء أول وحدة لعلاج حالات السموم بمحافظة الدقهلية والمخطط أن  يكون مقرها مستشفى أجا المركزي.
فيما حاضر بالدورة الدكتورة  انتصار عبد المنعم نظمي مسئول ملف السموم  بالرعاية الحرجة بمحافظة الدقهلية حيث تناولت خلال الشرح  كيفية التعامل مع حالات التسمم بكافة أنواعها مثل التعامل مع تسمم قرص الغلة والمبيدات الحشرية وسم الفئران والمنظفات والمواد الكاوية بالإضافة لحالات لدغات الثعبان والعقرب وأسلوب التعامل مع كل حالة .

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