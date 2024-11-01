انطلاق أولى الدورات التدريبية للتعامل مع حالات التسمم الحاد بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان اليوم , انطلاق فعاليات أولى الدورات التدريبية من سلسلة دورات التعامل مع حالات التسمم والمخطط أن تجوب المحافظة بمختلف قطاعاتها تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى .

وأوضح وكيل الوزارة أن تدريب فرق التمريض بدأ اليوم , بالأقسام الحرجة من استقبال وطوارئ ورعايات بمشاركة نحو ٤٠ متدرباً وتمهيداً لإنشاء أول وحدة لعلاج حالات السموم بمحافظة الدقهلية والمخطط أن يكون مقرها مستشفى أجا المركزي.

فيما حاضر بالدورة الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمي مسئول ملف السموم بالرعاية الحرجة بمحافظة الدقهلية حيث تناولت خلال الشرح كيفية التعامل مع حالات التسمم بكافة أنواعها مثل التعامل مع تسمم قرص الغلة والمبيدات الحشرية وسم الفئران والمنظفات والمواد الكاوية بالإضافة لحالات لدغات الثعبان والعقرب وأسلوب التعامل مع كل حالة .

IMG-20241101-WA0029

IMG-20241101-WA0035

IMG-20241101-WA0034

IMG-20241101-WA0031

IMG-20241101-WA0030

IMG-20241101-WA0037

IMG-20241101-WA0036

IMG-20241101-WA0033