ضبط 12 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط 12 طنًا من الدقيق البلدي المدعم في منشأة غير مرخصة بمنطقة كفر الشيخ طعيمة، ومخزن بكفر هلال بمركز بركة السبع، حيث كان يتم إعادة تعبئته داخل أكياس تحمل أسماء مطاحن مختلفة وبيعه كدقيق فاخر بهدف الغش والتربح غير المشروع.

تمت عملية الضبط خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع مباحث التموين، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة ونقلها إلى أحد مستودعات بركة السبع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع المخالفة ومنتهية الصلاحية ومواجهة كافة الممارسات الاحتكارية، حرصًا على حماية حقوق المواطنين ومصالحهم من جشع التجار.