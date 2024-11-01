محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة.. ويستمع لمطالب المواطنين

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، الأهالي من أبناء مدينة سوهاج.
وعقب صلاة الجمعة حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فورا.
وفى استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين، والتى يتضرر فيها من إشغالات أحد الكافيهات بمنطقة أبراج مصر للتأمين بشارع أسيوط – سوهاج، توجه المحافظ إلى الموقع للمعاينة على أرض الواقع، وتفقد مدخل الأبراج والممرات، ووجه رئيس حى شرق سوهاج برفع الإشغالات والمتابعة المستمرة للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية مخالفات.