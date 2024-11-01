رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع أموريم خلفًا للهولندي تين هاج

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع البرتغالي روبن أموريم، ليتولى تدريب الفريق خلفًا للهولندي إريك تين هاج، الذي أقيل من منصبه.

وقرر مانشستر يونايتد إقالة تين هاج من تدريب فريق الشياطين الحمر، بعد تراجع النتائج خلال الموسم الجاري 2024-2025.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: «يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعيين روبين أموريم مدربًا للفريق الأول للرجال، وذلك رهنًا بمتطلبات تأشيرة العمل».

وبذلك يصبح أموريم مديرًا فنيًا لفريق مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى يونيو 2027 مع خيار التجديد لعام إضافي، وذلك بمهام مختلفة، حيث سيكون مسؤولًا عن تدريب الفريق واختيار الخطط الفنية، لكن الكلمة العليا في الصفقات ستكون لإدارة مان يونايتد.

روبن أموريم ثاني مدرب برتغالي في تاريخ مانشستر يونايتد

ويقود أموريم تدريب مانشستر يونايتد، يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، بعد الانتهاء من التزاماته مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتكون مباراته الأولى مع اليونايتد أمام إيبوسيتش تاون.

وبعد روبن أموريم، ثاني مدرب برتغالي في تاريخ مانشستر يونايتد، وذلك بعد ولاية المخضرم جوزيه مورينيو.

يذكر أن، المدرب البالغ من العمر 39 عامًا، في أول موسم له حقق الدوري البرتغالي مع سبورتينج لشبونة بعد غياب 19 عامًا.

ونجح روبن أموريم خلال مسيرته التدريبية مع سبورتنج لشبونة، في تحقيق الدوري البرتغالي مرتين ومثلهما لكأس الرابطة ومرة لكأس السوبر.