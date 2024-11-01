تكريم الفائزين في مسابقات القراءة والرياضة والإنشاد بمدارس المنوفية

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ان المحافظة تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع جودة حياة المواطنين، في إطار توجهات القيادة السياسية للارتقاء بالمواطن المصري.

وفي هذا السياق، نظمت الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية مسابقة تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني للقراءة، حيث تم تكريم الفائزين عن العام الماضي لدعم الوعي بأهمية القراءة وتنمية الابتكار وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية. كما تم تكريم المتفوقين في التصفيات النهائية لمسابقة كرة اليد للمرحلة الثانوية (فتيات) ومسابقات الإنشاد الديني للمرحلة الإعدادية (بنين وبنات)، ضمن فعاليات مبادرة "بداية" الرئاسية.

وفي إطار برامج التوعية والسلامة المهنية، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنظيم عدة أنشطة بمدرسة كفر سبع الرجال الابتدائية بمركز بركة السبع بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

تضمنت الأنشطة فعاليات تفاعلية للرسم والتلوين والألعاب وسرد القصص، بالإضافة إلى ندوات توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الموفرة، إلى جانب مسابقات للسلامة والصحة المهنية بفرع شبين الكوم وندوة دينية للعاملين بفرع بركة السبع.

كما أطلقت المحافظة قافلة بيطرية إرشادية مجانية بقرية ميت مسعود بمركز شبين الكوم لتقديم الدعم لمربي الحيوانات، بهدف توعية الفلاحين بالأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها، مع التأكيد على أهمية الاستجابة لجان السل والبروسيلا لإجراء فحوصات لضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية.

وأكد اللواء أبو ليمون أن هذه المبادرات تشكل نقطة تحول إيجابية في مسار بناء الإنسان المصري، وتعزيز الصحة والتعليم، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن المبادرة ستستمر على مدار 100 يوم لتقديم خدمات متنوعة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع المتابعة اليومية لضمان تحقيق أهدافها، وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.

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