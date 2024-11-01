وكيل "الشباب" بأسيوط يجرى جولة تفقدية لنادى منفلوط الرياضى

أجرى أحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ظهر اليوم الجمعه جولة تفقدية داخل نادى منفلوط الرياضى لمتابعة سير العمل ،رافقه فى جولتة محمد ثابت مدير ادارة شباب أسيوط، دكتور محمد السباعى مدير إدارة الهيئات

وخلال جولته تفقد الملاعب وصالات الالعاب، كما تابع الأنشطة الرياضية الموجودة بالنادى ،كما وجه سيادته باستغلال الاماكن الغير مستغلة بالنادى وطرحها للاستثمار وجذب المستثمرين لتحقيق الاستفادة منها وزيادة موارد النادى ،مؤكدا على أهتمام القيادة بملف الاستثمار

كما وجه بتكثيف الأنشطة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع خاصة مع انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية جديدة لبناء الانسان والتى تستمر لمدة ١٠٠يوم تسعى فيها جميع مؤسسات الدولة لتحقيق تنمية شاملة للمواطن المصرى فى مختلف جوانب الحياة

كما أكد على ضرورة الأهتمام بنظافة وحدات النادى وخاصه الملاعب، والتخلص من أي أدوات متهالكه، والألتزام بعوامل الامن والسلامه داخل المركز،وانضباط العاملين والألتزام بمواعيد العمل الرسميه٠

