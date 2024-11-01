إضافة 6 أسرة داخل عناية الأمراض العصبية بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأمراض العصبية بمستشفى سوهاج الجامعي بعدد ٦ أسرة ليصبح عدد الاسرة ٢٥ سريرا بداخلها، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، واستقبال الحالات المحولة من مستشفى الطوارئ.

وأكد "النعماني " أن إدارة الجامعة تسعي الي التوسع فى العنايات المركزة و زيادة عدد الأسرة داخل مستشفياتها الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضي المترددين عليها ، حيث تم اضافه تلك الاسره ضمن أنشطة مبادرة بداية لبناء الانسان المصري، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كليه الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية انه بعد اضافه تلك الاسره لعنايه الامراض العصبية يرتفع عدد اسرة العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية من ٢٠٤ اسرة الي عدد ٢١٠ أسرة موزعه علي اقسام التخدير والعنايه المركزة وقسم امراض القلب، عناية العصبية، ،عناية قسم الصدرية،،عناية قسم الاطفال، عناية قسم جراحة المخ والاعصاب، عناية قسم النساء والتوليد.