"الماء التهم اليابسة".. صور فضائية مروعة لما فعلته فيضانات إسبانيا

كشفت صور الأقمار الاصطناعية عن تحول مناطق في إسبانيا إلى مشهد يشبه البحر، بعد فيضانات غير مسبوقة اجتاحت جنوب وشرق البلاد، ما رفع حصيلة القتلى إلى 205 أشخاص حتى اليوم الجمعة، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

والتُقطت الصور يوم الأربعاء، حيث أظهرت أجزاء من اليابسة وقد غمرتها المياه، بحيث باتت تبدو كامتداد لبحر البليار في البحر المتوسط، ما جعل المناطق الساحلية تبدو أشبه بجزر منعزلة.

وعند مقارنة هذه الصور الحديثة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية بصور أخرى التقطت في 8 أكتوبر، يظهر أن الممرات المائية التي كانت بالكاد ملحوظة قد أصبحت الآن مغمورة بالمياه بشكل كامل.

وشهدت إسبانيا، الثلاثاء الماضي، أمطارًا غزيرة استمرت لساعات محدودة، ما أدى إلى فيضانات جارفة حولت الشوارع إلى مجارٍ مائية عنيفة، وجرفت معها السيارات والجسور.