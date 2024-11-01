ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الماء التهم اليابسة".. صور فضائية مروعة لما فعلته فيضانات إسبانيا

صور التقطت قبل وبعد
صور التقطت قبل وبعد الفيضانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت صور الأقمار الاصطناعية عن تحول مناطق في إسبانيا إلى مشهد يشبه البحر، بعد فيضانات غير مسبوقة اجتاحت جنوب وشرق البلاد، ما رفع حصيلة القتلى إلى 205 أشخاص حتى اليوم الجمعة، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

والتُقطت الصور يوم الأربعاء، حيث أظهرت أجزاء من اليابسة وقد غمرتها المياه، بحيث باتت تبدو كامتداد لبحر البليار في البحر المتوسط، ما جعل المناطق الساحلية تبدو أشبه بجزر منعزلة.

وعند مقارنة هذه الصور الحديثة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية بصور أخرى التقطت في 8 أكتوبر، يظهر أن الممرات المائية التي كانت بالكاد ملحوظة قد أصبحت الآن مغمورة بالمياه بشكل كامل.

وشهدت إسبانيا، الثلاثاء الماضي، أمطارًا غزيرة استمرت لساعات محدودة، ما أدى إلى فيضانات جارفة حولت الشوارع إلى مجارٍ مائية عنيفة، وجرفت معها السيارات والجسور.

إسبانيا فيضانات بحر البليار