سفير تركيا بالقاهرة يشارك في ماراثون الدراجات ويدعو لمدن أكثر ملاءمة للعيش

شارك سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، في ماراثون الدراجات لمسافة 4 كيلومترات الذي نظمته محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر.

شارك في الماراثون عدد من السفراء، وذلك استعداداً للمنتدى الحضري العالمي الذي سينعقد الأسبوع المقبل في القاهرة.

وأكد السفير شن أن تركيا ستشارك بوفد رفيع المستوى في المنتدى الحضري، مشيراً إلى أن الوفد سيضم نائب وزير البيئة والعمران، عمدة بلدية إسطنبول، ورئيس اتحاد البلديات التركية، مما يعكس اهتمام تركيا بتعزيز التعاون الحضري المستدام.

وفي تصريحاته، عبّر السفير شن عن سعادته بالمشاركة في الماراثون قائلاً: "كانت تجربة رائعة ركوب الدراجة لمسافة 4 كيلومترات بعد سنوات عديدة، وسط شوارع القاهرة التاريخية الخالية من السيارات، برفقة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر خليل، ووزير الرياضة والشباب الدكتور أشرف صبحي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب." وأضاف: "هدفنا هو توجيه رسالة حول أهمية المدن الأكثر ملاءمة للعيش، التي تدعم صحة الإنسان وتوفر مساحات للمشاة وراكبي الدراجات."

كما أشار السفير شن إلى أهمية توفير بيئة نظيفة وهادئة للمواطنين، قائلاً: "تحسنت حركة المرور في القاهرة، وتم تخصيص مساحات أكبر للمشاة وراكبي الدراجات، ونأمل أن تستمر هذه الجهود." وأشاد بمشاركة المحافظ ووزير الرياضة في ركوب الدراجات، معتبراً أنها تعكس التزامهم بتحقيق هذا الهدف.

وتحدث السفير شن عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ضمن رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، مبيناً أن نقل المؤسسات الحكومية من وسط القاهرة يسهم في تخفيف حركة المرور وتلوث الهواء، ويوفر بيئة أكثر هدوءاً ونظافة. واختتم قائلاً: "التوجه العالمي الآن يتجه نحو مدن أكثر نظافة وخضرة، ومجهزة بمساحات للمشاة والدراجات، لتحقيق مدن صديقة للإنسان."

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