بـ"حبل وفلق نخيل".. مزارع يشنق نفسه بمركز إسنا جنوب الأقصر

شهدت قرية باويل التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إقدام مواطن على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل حوش مواشي يمتلكه إثر مروره بأزمة نفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة

تلقى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد ورود بلاغاً لدى شرطة النجدة، يفيد بقيام الأهالي بالإبلاغ عن مواطن عن قيام مواطن "السيد ح ع ح" 37 سنة، مزارع، بالتخلص من حياته شنقاً داخل حظيرة ماشية بناحية قرية باويل التابعة لمجلس قروي النجوع قبلي بجوار توماس الوسطى، بدائرة مركز إسنا جنوب المحافظة.

المواطن أنهى حياته بـ"فلق نخيل"

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، إلى محل البلاغ، حيث تبين من التحريات الأولية، أن المزارع متزوج ولديه 4 أبناء، ويعاني من اضطراب نفسي ويتم علاجه؛ وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر مروره بأزمة نفسية، قام بإحضار حبل وتم ربطه في "فلق النخيل"، المتواجدة بحوش الماشية الذي يمتلكه وأقدم على إنهاء حياته عن طريق الشنق بالحبل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتم نقل جثمان المواطن إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالاقصر، وبفحصه تبين وفاته نتيجة إسفكسيا الخنق، وجاري انتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.