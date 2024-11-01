أمريكا تتصدر الترتيب العام وتفوق مصري في بطولة العالم للرماية

ارتفعت وتيرة المنافسة في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

وسيطرت مصر على منافسات الرجال، حيث حصد الثلاثي المصري عبد الشفيع عوض وهاري فارتان ووائل كراوية، المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الرجال في بطولة أفريقيا. وفي الوقت نفسه، تسيطر بعثة أمريكا على الترتيب العام للميداليات، حيث حصدت حتى الآن 6 ميداليات، كان أبرزها في منافسات السيدات التي حصدت ميدالياتها الثلاثة، عن طريق آمبر ماري، ثينتيا كليمنز وماسي بيج.

بينما في منافسات السن المفتوح، حصد الرامي المصري عبد الشفيع عوض الميدالية البرونزية واللقب الافريقي ، بعدما حل خلف الثنائي الأمريكي بوو جاتلين وأندرو ويليام، على الترتيب. وفي منافسات الرواد، تنوعت الجوائز حيث حصد البريطاني ستيفان كول الذهبية والإيطالي ألدو فيجلوني الفضية ومواطنه مارتينيوني أندريا البرونزية.

وكانت مصر حاضرة بقوة أيضًا في منافسات الناشئين، حيث فاز الثنائي مارتن رامي وأميا سليم بالفضية والبرونزية على الترتيب، وذلك بعد فوز الأمريكي أندرو ويليام بالذهبية. وأقيمت المنافسات، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ FITASC، السيد جون فرانسوا، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، والدكتور عبد الله قمر رئيس مجلس إدارة نادي هواة الصيد، وعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة ورؤساء الاتحادات.

جدير بالذكر أن بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر وبطولة الجائزة الكبرى، تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024.