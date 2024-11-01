شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة غزة

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون اليوم /الجمعة/ في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.. مشيرة إلى أن العديد من العائلات من شمال النصيرات نزحت عن منازلها مع اشتداد قصف الاحتلال على المنازل المأهولة وغير المأهولة.

وفي غزة.. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في شارع "بغداد" بحي "الشجاعية" شرق المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع. وفي وقت سابق اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة "شحادة" في مخيم النصيرات، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون؛ إثر قصف الاحتلال مركبتين على الطريق الساحلي غرب بلدة "القرارة"، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

ومن جانب آخر.. أفادت "وفا" بأن الاحتلال أفرج عن 6 معتقلين عبر معبر كرم أبو سالم، وجرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، وهم: (أحمد صلاح مقداد، محمد عبد العليم حسين، أحمد مطاوع شعت، محمد أحمد دغمش، عبد الحميد محمد دردونة، مالك محمد جنيد).

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 43،259 فلسطينيا، وإصابة 101،827 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

