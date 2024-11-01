الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢١٩ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٥ وحتى ٣١ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة "جان بيير" مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لبحث المشروعات الزراعية المشتركة، كما عقد وزيرا الزراعة والتموين، اجتماعا مع "فرانسيسكو لولوبريجيدا" وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي لبحث آفاق التعاون المصري الايطالي المشترك.

وسلط الانفوجراف الضوء على مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية، بالعاصمة الاردنية عمان، والذي تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالامم المتحدة (الاسكوا)، كما عقد وزير الزراعة، لقاءات ثنائية مع وزيري الزراعة بدولتي سوريا والبحرين، فضلا عن رئيس المركزى العربى لدراسات المناطق الجافه والأراضى القاحله (أكساد)، ورئيس مجلس اداره غرفه صناعه الزرقاء ورئيس الاتحاد النوعى لمزارعي الدواجن بالأردن لبحث سبل التعاون المشترك.

ووجه "فاروق"، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري، كما اجتمع الوزير، ومجلس إدارة نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن، على هامش مشاركته بالمنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية.

فيما استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام مجلس الشيوخ جهود الدولة في مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري، كما عقد وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والتموين، اجتماعاً مع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين بالمحافظات، كما أطلق وزيرا الزراعة والسياحة، البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية.

وقام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتفقد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، يرافقه المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، كما ألقى نائب الوزير أيضا، كلمة فى الجلسه الافتتاحية "للمؤتمر الدولي لمكتب إتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي" والذى ينظمه المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى.

فيما صرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه للأسبوع الثاني علي التوالي يستمر خبراء مركز بحوث الصحراء في زيارة التجمعات الزراعية بسيناء لتقديم الخدمات الإرشادية والتوعية والوقوف على تنفيذ الممارسات الزراعية السليمة، كذلك نظم نادي أعضاء هيئة البحوث بمركز بحوث الصحراء الملتقى السنوي الثالث لعام 2024، بهدف تكريم شباب الباحثين المتميزين الذين حصلوا على أفضل الرسائل العلمية وأفضل البحوث التطبيقية ضمن التخصصات المختلفة بالمركز، كما أعلن رئيس المركز انه في خطوة جادة نحو التنميه الزراعيه في سيناء ووسط فرحه عارمة من مزارعي التجمعات الزراعيه لشمال سيناء تم استلام المقررات السماديه من الاسمده الخاصه بالتجمعات الزراعيه حيث قام فريق عمل وزاره الزراعة واستصلاح الاراضي ومحافظة شمال سيناء بتوزيع الاسمده على المنتفعين وفق كشوف الحصر الفعلي للقطع المنزرعة.

بينما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين أكثر من 1.2 مليون جرعة للماعز والاغنام ضد مرض الطاعون بزيادة 30% عن الحملة السابقة، كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات ورشة عمل بالتعاون مع جمعية أمراض النبات المصرية تحت عنوان " أمراض النبات وإنتاج تقاوي الخضر في مصر (الأبعاد والتحديات)، كذلك أعلن الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الالية عن توفير المعدات الزراعية ونقلها إلى التجمعات الزراعية فى شمال وجنوب سيناء.

وتفقد الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير مشروعات تطوير الرى الحقلى الموقف التنفيذى لأعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية للإسراع في نهو الأعمال التنفيذية لمشروع المساقي والمصارف والمراوي المتقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة، كما أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة عن تدشين أول مجلس نوعي للزيتون.

وقام الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات بعقد اجتماع بمديريه الزراعة بالفيوم لمتابعة أعمال كارت الفلاح واستعدادت الوزاره للموسم الشتوي، كذلك تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات الإنتاجية التابعة لها، إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات المختلفة، المحملة بالسلع والمنتجات الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، النسخة السادسة من معرض أجرى بلازا بفندق هيلتون جرين بلازا بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، كما أعلن قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بالمحافظات، حيث تم حصاد 99% من المساحات المنزرعة بالمحصول وتجميع أكثر من 1.6 مليون طن قش.

وتواصل الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، تنفيذ حملات التوعية وتنفيذ الندوات الإرشادية، لتوعية المزارعين ونقل التوصيات الفنية لهم، كما تواصل أيضا الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي، أعمال المرور والمتابعة على مشاتل انتاج الخضر بالمحافظات المختلفة.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات ورشة العمل "الفرمونات و دورها في المكافحة الآمنة للآفات" بحضور لفيف من قيادات الزراعة المصرية، كذلك نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدريبية بعنوان: "تربية ورعاية وتغذية حيوانات انتاج اللحم واللبن فى القرية المصرية"، بالتعاون مع المنظمه العربية للتنمية الزراعية

وافتتح الدكتور عبد الله زغلول مستشار الوزير ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع جيمس وأفريقيا تحت عنوان " استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، كما شارك الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة في الملتقى الدولى للزراعة والذي يقام في القاهرة.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة عمل تحت عنوان : "الفرمونات ودورها في المكافحة الآمنة للآفات" بالمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، كما نفذ برنامجا تدريبيا فى مجال طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم الحدود الميكروبية لمتخصصين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن المشاركة في ورشة عمل لتعريف "القوانين والتشريعات المحلية والمواصفات المصرية المنظمة لإنتاج الخضر والفاكهة فى مصر" برعاية "التحالف من أجل جودة المنتج في افريقيا"، وورشة عمل تحت عنوان "دعم الباحثين المتفوقين في مركز البحوث الزراعية للتقدم لجوائز الدولة 2024"، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع ٤٥٦٦ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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