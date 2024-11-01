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الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية والتراثية لدعم الحرفيين بالمنيا

ضمن فعاليات مبادرة "بداية"..

بالصور معرض “أيادي
بالصور معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية والتراثية
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نظمت وحدة “أيادي مصر”  بالديوان العام لمحافظة المنيا بالتعاون مع نادي المنيا الرياضي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية والتراثية، وذلك على مدار يومي الخميس و الجمعة 31 أكتوبر و1 نوفمبر وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية".
يهدف المعرض إلى إحياء التراث المصري ودعم أصحاب الحرف اليدوية، والترويج للمنتجات التراثية بشكل فعال من خلال توفير منصة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم الفنية، بما يساهم في تعزيز فرص تسويق المنتجات محلياً ودعم الاقتصاد الوطنى.

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