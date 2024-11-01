افتتاح مسجدي حمزة بن عبد المطلب بالغنيمية والشيخ أبو ناجى بسلوا بحري

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، بإفتتاح مشروع إحلال وتجديد مسجد حمزة بن عبد المطلب بقرية الغنيمية التابعة لقرية الرمادى بحرى وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الإدارات بمديرية الأوقاف ، والقيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية ، ويقام المسجد على مساحة 170 م2 ، وبتكلفة 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية .

وفى نفس السياق قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بإفتتاح مشروع إحلال وتجديد مسجد الشيخ أبو ناجى بنجع المساعيد بقرية سلوا بحرى بحضور الشيخ بغدادى محمد مدير إدارة أوقاف كوم أمبو وذلك على مساحة 185 م2 ، وبتكلفة 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية .

وصول المساجد الجديدة إلى 168 مسجدا حتى الآن



وتجدر الإشارة إلى أنه جارى استكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 168 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبمتابعة من الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة .

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