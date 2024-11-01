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الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ميناء بورسعيد يستقبل سفينة سياحية عملاقة وعلى متنها 2500 سائح.. صور

استقبال السفينة السياحية
استقبال السفينة السياحية
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استقبل ميناء بورسعيد السياحي السفينة MSc lirica، اليوم الجمعة، والتي تحمل علم PANAMA قادمة من ليماسول ومتجهة الى الاسكندرية على متنها قرابة 2500 سائح منهم 2014 راكبا و470 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

 

بالصور..ميناء بورسعيد يستقبل سفينة سياحية عملاقة وعلى متنها 2500 سائح

 

ونُظمت عدد من العروض الفنية للترحيب بالسفينة، وعكست التراث المصري والبورسعيدي، وقدمتها فرقة عجميات تحت إشراف مديرية الشباب و الرياضة، ومن المقرر أن تنظم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية.

ومن المقرر، أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندرية، حيث تعتبر السفينة MSc lirica واحدة من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة.

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