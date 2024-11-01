"اثبت على ما تعلم".. شعار مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2025

أعلنت اسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلمات شعارها المقبل الذي سيُعمم على كافة الكنائس في مصر والمهجر بمهرجان الكرازة المرقسية للعام المقبل 2025، تحت عنوان "اثبت على ما تعلم".

وتقول كلمات الشعار الجديد:

إيماننا من البداية .. أسسه الهنا بايديه

بشر به الرسل.. وآبائنا حافظوا عليه

شجرة إيمان قوية..جذورها تاريخية

مروية بالأنجيل قوية..طقس وليتورجية

ثابت في إيماني وعقيدتي.. كنيستي أصولها آبائية

أرثوذكسي زي جدودي.. أبطال كنيستنا القبطية

مرقس اثناسيوس ديسقوروس.. 100 بطل وعمود للدين

مهما بدع تظهر واثقين .. إننا عالتعليم ثابتين

في كنيستك اتأسست ..فاثبت على ما تعلمت

وفي سياق آخر، ينظم كورال الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية احتفالية مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بمناسبة مرور 12 عامًا على تجليس البابا تواضروس الثاني تحت شعار "كن قدوة للمؤمنين"، وكذلك احتفالا بعيد الأنبا رويس.